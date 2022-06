La volontà di Bastoni è restare, bisogna capire davanti a un'offerta importante cosa faranno lui e il club. In entrata potrebbero esserci Milenkovic (ci sono contatti ma non ancora una trattativa) e Bremer (accordo con il giocatore, non col Torino). Confermato l'addio a Ranocchia. Bremer piace anche al Milan, che è indietro ma sta valutando perché Botman è più vicino al Newcastle. Inter e Milan avranno comunque la possibilità di inserire delle contropartite per convincere il Torino.