Con l'addio di Andrea Ranocchia l'Inter è alla ricerca di un rinforzo difensivo da regalare a Simone Inzaghi. I nerazzurri seguono diversi nomi: nella lista, è risaputo, c'è anche quello di Trevoh Chalobah del Chelsea. In Italia, però, anche il Milan ricerca una pedina arretrata per la via centrale e, oltre a Tanganga, c'è l'idea che porta al difensore dei Blues. La trattativa può realizzarsi se il Chelsea decidesse di darlo in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri hanno in programma nuovi tentativi per il difensore. E, sulla scia della dirigenza rossonera, vorrebbero il giocatore in prestito. Lo riferisce Sky Sport.