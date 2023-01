Mattia Sangalli è sempre più vicino a salutare Lecco e tornare alla base Inter. Dopo aver avuto davvero poco spazio sin qui con la maglia bluceleste, secondo Sportitalia l'ex centrocampista della Primavera nerazzurra è pronto a trovare nuova sistemazione ancora in Serie C: sulle sue tracce ci sono in primis il Pontedera, con Mantova e Trento come ulteriori opzioni.