Tomas Palacios è uno dei due nomi (l'altro è Tajon Buchanan) considerati per una possibile uscita dall'Inter in prestito, per far posto nelle liste a un nuovo innesto pronto all'uso subito. Ma secondo Sportitalia la dirigenza nerazzurra, in accordo con Simone Inzaghi, non vorrebbe che il giovane argentino lasciasse Milano anche per pochi mesi perché ritiene che la sua permanenza gli sarebbe utile per continuare ad assimilare i meccanismi della squadra.

Un po' il percorso fatto da Yann Bisseck che dopo qualche mese di studio ad Appiano Gentile è cresciuto ed è stato pronto nel momento del bisogno.. Rispetto al tedesco per Palacios serve più pazienza, ma un prestito ad oggi non è considerata l'opzione migliore.