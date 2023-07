Nelle ultime ore, la Juventus ha intensificato i contatti con Romelu Lukaku per comunicargli di pazientare ancora un po' prima dell'affondo definitivo con il Chelsea. Big Rom, da par suo, ha fatto capire che non vuole andare a giocare in Arabia Saudita, nonostante le offerta faraoniche arrivate per lui nelle ultime settimane.

Alla corte di Massimiliano Allegri, oltre al centravanti belga ex Inter, potrebbe arrivare un'altra conoscenza della Serie A, quel Frank Kessié per il quale il Barcellona ha aperto alla cessione. Per avere gli argomenti giusti da presentare ai catalani, il neo ds Cristiano Giuntoli deve operare in uscita provando a cedere Zakaria e McKennie. Lo riporta Sportitalia.