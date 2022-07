Arnaud Kalimuendo continua ad attirare le attenzioni di mezza Europa. Reduce da due ottime stagioni con la maglia del Lens, il 20enne attaccante è finito nel mirino di diversi club, tra cui anche l’Inter. Come riportato da RMC Sport, il calciatore di proprietà del Paris Saint-Germain potrebbe essere incluso nella trattativa con l’Inter per il trasferimento in Francia di Milan Skriniar. Il calciatore franco-congolese viene valutato circa 25 milioni di euro.