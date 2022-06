L’Inter resta vigile su Gianluca Scamacca, ma occhio anche alla concorrenza. Come riportato da Repubblica, infatti, l’Arsenal ha messo gli occhi sull’attaccante del Sassuolo. L’azzurro ha un accordo economico con i nerazzurri, ma l’affare è al momento in stand-by per le situazioni legate a Lukaku e Dybala. Il profilo del classe 1999 piace moltissimo alla società londinese e al tecnico Mikel Arteta, con i Gunners pronti a investire sui 35 milioni di euro. Il Sassuolo continua a chiederne 50 e la trattativa, nei prossimi giorni, entrerà nella fase calda.