Il prossimo 26 luglio è in programma a Roma un incontro sul futuro di San Siro . Nei giorni scorsi, scrive La Repubblica , Inter e Milan hanno inviato alcuni documenti al Comune di Milano e in particolare "una bozza del Piano economico finanziario aggiornato che dà un quadro del rapporto costi e ricavi sul progetto della nuova casa dei due club". Lunedì sarà invece presentata una bozza del Piano di fattibilità tecnico economica.

"In queste settimane stiamo parlando con una settantina di soggetti tra associazioni, comitati, gruppi di interesse e istituzioni per avere un quadro delle esigenze e delle priorità di tutti. È un’attività propedeutica fondamentale per capire come strutturare il dibattito", ha dichiarato il coordinatore del dibattito pubblico, Andrea Pillon. Il dibattito inizierà la prima settimana di settembre e terminare entro fine ottobre.