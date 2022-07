Dal Cile approfondiscono i motivi della recente separazione tra l' Olympique Marsiglia e Jorge Sampaoli , ufficializzata nella giornata di oggi. Secondo il corrispondente di RedGol per l'Europa, Enzo Olivera , il tecnico era "infastidito dalla scarsa ambizione del club sul mercato" dopo che era riuscito a riportare la squadra in Champions League.

Nel dettaglio, Sampaoli aveva esplicitamente chiesto all'OM di affondare il colpo per Alexis Sanchez e Arturo Vidal, due delle principali richieste avanzate dall'ex ct della Roja. Olivera ha infatti riferito che "il Marsiglia era una delle squadre interessate ad Alexis Sanchez, richiesto da Sampaoli", che "prima voleva ingaggiare anche Arturo Vidal". I due cileni, come noto, sono in uscita dall'Inter.