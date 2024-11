Quella di martedì tra Inter e RB Lipsia sarà una sfida con un ex nelle file dei nerazzurri: si tratta del vice di Yann Sommer, lo spagnolo Josep Martinez. Il portiere prelevato in estate dal Genoa ha infatti militato nella formazione tedesca tra il 2020 e il 2022, collezionando una presenza in Bundesliga in ciascuna delle sue due stagioni in Germania.