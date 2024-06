In attesa dell'esordio in Coppa America contro il Canada, in Argentina i media non si risparmiano nelle celebrazioni rivolte al capitano dell'Inter, Lautaro Martinez. L'attaccante campione d'Italia, a segno due volte nell'ultima amichevole prima del massimo torneo continentale, con la doppietta messa a segno contro il Guatemala ha sottoscritto 23esimo e 24esimo gol con la Seleccion, diventando il secondo marcatore dell'era Scaloni, dietro solo a Messi. Ma non solo, con la sua doppietta ha superato in classifica René Pontoni e Daniel Alberto Passarella, e si mette in scia di Angel Di Maria, lontano sei gol, Diego Armando Maradona, lontano otto reti, e a dieci da Gonzalo Higuain.

"I suoi numeri ci consentono anche di prevedere che li raggiungerà e li supererà" si legge su Olé, dove con sicurezza scrivono: "Lautaro è prezioso. I numeri lo attestano. E anche i gesti che gli dedicano" la dicono lunga sull'importanza del Toro di Bahia Blanca per l'Albiceleste. "La decisione di Lionel Messi di concedergli il rigore contro il Guatemala non è stata altro che un enorme spinta emotiva. Un segnale di fiducia per un attaccante che ha una Copa America all'orizzonte per sottoscrivere - come se fosse necessario - le condizioni che lo hanno trasformato nel centravanti più di valore della competizione e uno dei tre attaccanti più quotati del pianeta". Ecco perché il gesto della Pulga di concedere il penalty all'attaccante nerazzurro, non sempre una certezza dagli undici metri, ha avuto un peso simbolico non indifferente, anche e soprattutto per Lauti stesso che dopo essersi sbloccato, interrompendo il lungo periodo di digiuno di marcature, aveva ammesso che "l'argomento gli ha messo nervoso e ansia".

"Lautaro è un giocatore prezioso. Questo è attestato dal suo valore monetario, ma anche dal sostegno che la sua squadra gli ha dimostrato, con Messi come massimo referente" chiosa il quotidiano argentino.

