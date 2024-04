Una nuova squadra proveniente dalla Confederazione asiatica stacca il biglietto per il Mundial de Clubes del 2025: si tratta dei coreani dell'Ulsan HD FC, che si sono guadagnati la partecipazione al torneo degli Stati Uniti grazie alla vittoria sullo Yokohama Marinos nell'andata delle semifinali della AFC Champions League. L'annuncio è stato dato sui social dalla stessa FIFA.

Congratulations to Ulsan HD FC on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025!



Their victory over Yokohama Marinos in the first leg of the AFC Champions League semi-final secures them a spot at the tournament via Asia's ranking pathway. pic.twitter.com/TwaGb8ADyS