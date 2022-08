Nel corso della sua ospitata a 'La Domenica Sportiva', Lorenzo Bernardi, leggenda della pallavolo italiana, oltre a parlare dei Mondiali di volley in corso di svolgimento in Polonia e Slovenia commenta il momento della sua Inter partendo dal brutto ko contro la Lazio: "Sconfitta inattesa per come è arrivata, ma non tanto per la sconfitta in sé. Perché all’inizio del campionato, con un mercato in continua evoluzione, è dura fare bene. Ad un certo punto la Lazio ha preso il sopravvento, ma siamo ancora all’inizio. E quasi tutte le squadre, tranne il Milan che sta giocando forse meglio, devono trovare una propria identità, specie in una stagione così particolare col Mondiale a novembre che rende decisive le partite iniziali. E anche le Coppe avranno delle ripercussioni".