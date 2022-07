Il tempo non gioca dalla parte dell'Inter nella corsa a Gleison Bremer, con gli altri club interessati che potrebbero approfittare delle difficoltà dei nerazzurri nel convincere il Torino a cedere il difensore brasiliano. Secondo il quotidiano La Stampa, i granata chiedono 40 milioni di euro per il proprio centrale, che da tempo ha trovato l'accordo con il club di Steven Zhang a 3 milioni di euro l'anno per 4 stagioni e che ha ribadito di volere fortemente approdare a Milano. Ora sta ai nerazzurri rilanciare, aspettando l'incontro tra Beppe Marotta e Urbano Cairo che potrebbe diventare risolutivo.