Luis Campos, successore di Leonardo come direttore sportivo del Paris Saint-Germain, sta vagliando almeno tre piste di mercato per cercare di rinforzare il reparto difensivo della squadra campione di Francia. Stando alle informazioni de L'Équipe, infatti, non c'è solo il nome di Milan Skriniar nell'agenda del portoghese ma anche quello del 19enne del Lione Malo Gusto e di Sven Botman, obiettivo di lungo corso del Milan e del Newcastle. Dalla sua, l'ex Monaco e Lille, oltre al prestigio del club che rappresenta, ha anche in dotazione un portafogli con al suo interno 80 milioni di euro.