Il principale quotidiano francese, L’Equipe, si concentra sul Milan Skriniar, obiettivo numero uno per la difesa del Paris Saint-Germain. La testata si preoccupa di offrire ai lettori transalpini una descrizione nei minimi dettagli del calciatore, provando a spiegare come mai il club parigino abbia deciso di puntare proprio su un profilo come il suo. Skriniar ha il vantaggio di poter giocare bene sia in una difesa a tre che a quattro e di poter dare una mano anche in un centrocampo difensivo. “Se Alessandro Bastoni resta la punta di diamante della squadra interista, anche Milan Skriniar è capace di assicurare una certa sicurezza - spiega la testata francese -. Il 93,2% dei suoi passaggi arriva sui piedi dei compagni. Anche sul gioco lungo, i suoi passaggi riescono nell'86,2% dei casi. La sua integrazione a Parigi sarebbe semplice perché è un giocatore completo. Sempre presente nei big match. Il 3 aprile, contro la Juventus, ha messo la museruola a Dusan Vlahovic, l'attaccante del momento in Italia”.