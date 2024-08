Dopo aver cambiato emittente ogni tre anni (Sportitalia, Fox Sports, Mediaset Premium, DAZN e Sky), la Ligue 1 attualmente non ha casa in Italia per la prima volta dal 2010. Il buio delle prime due giornate potrebbe finire se DAZN Italia e la LFP (Ligue de Football Professionnel) troveranno un accordo sul prezzo dei diritti tv, visto che attualmente sono in trattativa. Lo riporta L'Équipe.