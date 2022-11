Nel giorno in cui in Qatar partono i Mondiali, l'Italia gioca un'amichevole decisamente malinconica a Vienna contro l'Austria. Il c.t. Mancini pare orientato a riproporre la difesa a tre, sebbene con alcune variazioni di uomini rispetto al successo in Albania di qualche giorno fa. Dentro dall'inizio anche gli interisti Acerbi, Barella e Dimarco, mentre Bastoni partirà dalla panchina.

PROBABILE ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Gatti, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo.