Diversi nerazzurri in campo per la serata di Nations League. Procediamo con ordine, partendo dall'Italia: il commissario tecnico Roberto Mancini, nel 4-3-3, schiera Bastoni centrale sinistro al fianco di Mancini, e Barella mezzala al fianco del metodista Cristante e dell'altro incursore Frattesi. In Olanda-Galles partono dalla panchina Dumfries e De Vrij; non può ovviamente mancare Edin Dzeko, capitano e riferimento della Bosnia Erzegovina, nell'undici titolare contro la Finlandia. Lo stesso discorso vale per Calhanoglu nel 4-4-2 turco contro la Lituania: leader e capitano della formazione guidata dal tedesco Kuntz.