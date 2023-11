Il problema fisico che lo ha costretto a saltare Inter-Frosinone, ultimo match prima della sosta nazionali, è ormai alle spalle. Asllani già nei giorni scorsi era tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo, la conferma del suo recupero è arrivata in questi minuti: il centrocampista dell'Inter partirà titolare dal 1' contro la Moldavia. All'Albania basta un punto nelle ultime due partite per ottenere il pass per gli Europei.