Si chiudono con altrettanti pareggi le due partite di Nations League di questa serata che hanno visto protagoniste i giocatori dell'Inter. L'Austria di Ralf Rangnick non va oltre l'1-1 a Lubiana contro la Slovenia, coi padroni di casa che passano in vantaggio al 16esimo con un calcio di rigore realizzato da Benjamin Sesko, al quale ha replicato Konrad Laimer al 28esimo. Partita dove Marko Arnautovic è rimasto in campo per 82 minuti prima di uscire, rimpiazzato da Chukwubuike Adamu.

Nemmeno gli otto minuti di recupero del secondo tempo aiutano a schiodare lo 0-0 di Cardiff tra Galles e Turchia, dove Hakan Calhanoglu ha trovato spazio dopo 64 minuti, rilevando Orkun Kokcu.