Nella affermazione per la Turchia di Hakan Calhanoglu in casa contro la Lettonia in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024. 4-0 il risultato finale per i turchi che hanno fatto proprio l'incontro nel secondo tempo grazie alle reti di Akgun, di Akturkoglu e alla doppietta di Tosun. 86 minuti in campo per il giocatore dell'Inter che è stato sostituito poi da Ayhan.