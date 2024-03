Stasera (ore 22 italiane, 17 locali) l'Italia scenderà in campo a Fort Laudedale, negli Stati Uniti, per affrontare il Venezuela in amichevole.

Spalletti farà esperimenti, come ampiamente preannunciato. Della truppa interista partita con la Nazionale azzurra - 5 elementi ora dopo il saluto di Acerbi - dovrebbero essere in tre quelli a partire titolari: Darmian, Barella e Frattesi. Panchina iniziale per Bastoni e Dimarco. Si va verso un inedito 3-4-2-1.

PROBABILE ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Scalvini, Buongiorno, Darmian; Cambiaso, Jorginho, Barella, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui.