Stasera torna in campo l'Italia, che in Ungheria sarà ospite dell'Israele (ore 20.45). Spalletti dovrà fare a meno di Calafiori e Pellegrini: il c.t. azzurro aveva comunque previsto diversi cambi rispetto a Parigi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, di certo dal 1' in campo Bastoni in difesa e Kean in attacco. Gatti insidia Di Lorenzo, mentre resta il dubbio legato a Fattesi che però vorrebbe giocare: l'allenamento di ieri non ha chiarito la situazione, Spalletti deciderà oggi. Anche Udogie potrebbe far tirare il fiato a Dimarco. E attenzione alla candidatura di Brescianini.

PROBABILE ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori.