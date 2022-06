Diversi i nerazzurri impegnati oggi nelle gare di Nations League. Doppietta per Edin Dzeko nel match vinto per 3-2 contro la Finlandia. Un gol per tempo per l’attaccante dell’Inter, che è rimasto in campo 90'. In gol anche Hakan Calhanoglu nel match vinto per 2-0 dalla sua Turchia contro la Lituania. Il nerazzurro ha realizzato il calcio di rigore che è valso il gol per raddoppio turco. Infine sono entrati nella ripresa i due olandesi Stefan De Vrij e Denzel Dumfries nel match che gli Oranje hanno vinto per 2-1 contro il Galles. I due nerazzurri sono entrati al 46’ al posto di Teze e Hateboer.