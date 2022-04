È Hakan Calhanoglu l'unico giocatore dell'Inter in campo nell'inutile Turchia-Italia, amichevole tra le due escluse dalla finale del playoff Mondiale. Il turco parte in mezzo al campo con la fascia da capitano stretta al braccio, mentre gli azzurri Alessandro Bastoni e Nicolò Barella si accomodano in panchina in cerca di riposo.

TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Muldur, Tokoz, Calhanoglu, R.Yilmaz; Under, Akturkoglu; Enes Unal.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Pessina, Cristante, Tonali; Zaniolo, Scamacca, Raspadori.