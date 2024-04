All'interno di un articolo tutto dedicato al futuro dell'attaccante islandese del Genoa Albert Gudmundsson, obiettivo caldo dell'Inter per il mercato estivo, il quotidiano Il Secolo XIX riporta parole dell'ad del Grifone Andres Blazquez a proposito del no alla proposta giunta a gennaio dalla Fiorentina, prossima avversaria dei rossoblu: "Ho detto a Joe Barone: 'Ti dico un prezzo così capisci che non vogliamo venderlo: 40 milioni'. Abbiamo ricevuto l'offerta e ci ho messo tre minuti a rispondere di no, li ho ringraziati ma dicendo di no. So che hanno insistito molto con Albert. Lui è venuto da noi e io gli ho detto chiaramente: 'Sei troppo importante per noi. Non possiamo venderti, ci dai la possibilità di arrivare nelle prime dieci e senza di te non ci arriviamo'.Ha detto che sarebbe rimasto qui e finito il mercato mi ha scritto un messaggio dicendomi: 'Ok Andres, ora facciamo top 10'".

Segnale forte da parte di Blazquez, secondo il quotidiano, ripagato dalla stagione ottima di Gudmundsson che sta trascinando il Genoa a suon di gol. "Il suo futuro è tutto da scrivere, in questo momento è la punta di diamante di una squadra che non dà magari tanto spettacolo ma regala solide certezze".