Il Modena guarda in casa Inter e punta Eddie Salcedo. Stando infatti a Il Resto del Carlino, la suggestione di mercato della neopromossa e ambiziosa società emiliana sarebbe regalare a mister Tesser la giovane punta nerazzurra. I canarini, desiderosi di un campionato da protagonisti in B, si aggiungono dunque alle possibili soluzioni per il futuro dell'ex Spezia e Verona.