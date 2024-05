Torna alle cronache il nome di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari in passato più e più volte accostato all'Inter. Per l'uruguaiano in forza al club sardo, il Messaggero parla ore di possibile suggestione Roma. Il 28enne, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno giugno, lascerà il Cagliari a zero e nelle scorse ore si è ipotizzato un possibile trasferimento nella Capitale. "A Trigoria frenano ma De Rossi - si legge sul quotidiano romano - lo conosce bene, i due si sono incrociati per una decina di giorni al Boca Juniors (prima che l’uruguaiano tornasse in Italia), e sembra rappresentare il prototipo del calciatore richiesto dal tecnico qualche giorno fa" quando DDR parlava di fame e senso di appartenenza come primi requisiti del calciatore 'perfetto'. "Nandez - secondo Il Messaggero - è questo tipo di calciatore" e per lui, sembrerebbe pronto un contratto triennale.