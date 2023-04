Il Borussia Mönchengladbach dovrà fare a meno di Marcus Thuram per un periodo di tempo non meglio precisato. Come annunciato in queste ore dai Fohlen, l'attaccante francese ha accusato un problema muscolare nell'ultima partita contro l'Union Berlin che, in teoria, potrebbe costringerlo ai box fino al termine della stagione. Il che vorrebbe dire che il figlio d'arte, accostato con insistenza all'Inter, non giocherebbe più neanche con una partita con i tedeschi, avendo deciso di non rinnovare il contratto in scadenza al pari di Ramy Bensebaini.

"Eravamo in contatto aperto con entrambi i giocatori e conoscevamo la situazione attuale. È un peccato che non proroghino i loro contratti in scadenza, perché entrambi ci hanno dato molto negli ultimi quattro anni", aveva ammesso il ds Roland Virkus qualche settimana fa.