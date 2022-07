Dopo la toccata e fuga di questo pomeriggio nell'HQ dell'Inter che è valsa l'ultima firma per l'addio definitivo, Arturo Vidal è pronto alla sua nuova avventura in Brasile con il Flamengo. Il cileno, arrivato a Milano nel settembre 2020 dal Barcellona, nella sessione di mercato più atipica della storia, aveva siglato un contratto triennale con la Beneamata ai tempi di Conte in panchina che lo aveva fortemente voluto. Dopo due stagioni in nerazzurro, quest'ultima non esattamente da protagonista, "è finito ai margini della squadra, nonostante fosse legato all’Inter fino al giugno 2023" si legge su Gazzetta.it che svela le cifre della buonuscita ovvero circa 3,5 milioni.