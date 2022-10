Come anticipato verso l'ora di pranzo da Sky Sport, Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi finalmente in gruppo, seppur parzialmente, come non gli succedeva dal 28 agosto scorso, quando si era fermato per una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Tranquillizzato dagli esami approfonditi svolti martedì pomeriggio, Big Rom, che ieri aveva continuato nel suo percorso di riatletizzazione forzando ulteriormente i carichi di lavoro, oggi si è aggregato di nuovo ai compagni. La sua presenza tra i convocati per Fiorentina-Inter, comunque, rimane in dubbio: secondo Gazzetta.it, Simone Inzaghi prenderà domani una decisione a tal proposito, con il belga che spera di andare in panchina all'Artemio Franchi per poi essere schierato titolare in Champions contro il Viktoria Plzen. "Quasi due mesi senza partite inducono lo staff tecnico a valutare la situazione con grande attenzione", chiosa la rosea.