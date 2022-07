Lesione al menisco per Paul Pogba che, con ogni probabilità, costringerà il francese a operarsi. Secondo la Gazzetta dello Sport, lo stop per il centrocampista dovrebbe essere di almeno due mesi: "Una brutta tegola per la Juve, che puntava sul nuovo numero dieci per una partenza lanciata in campionato - si legge -. Ieri Pogba non si è allenato, in mattinata è rimasto in albergo mentre la squadra faceva l’ultima seduta a Los Angeles prima della partenza in serata per Dallas. Non è salito sul volo per il Texas e la Juventus ha diffuso un comunicato sulle sue condizioni: «Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto a una consulenza specialistica». La strada più probabile resta quella dell’intervento: se il consulto che il centrocampista farà in America nelle prossime ore confermerà le sensazioni dei medici bianconeri, Paul andrà subito sotto i ferri in una clinica americana, per accelerare i tempi. Le possibilità di scongiurare l’operazione non sono molte, soprattutto perché si tratta di un problema che il giocatore si porta dietro da tempo e che sarebbe meglio risolvere una volta per tutte". In questo modo, Pogba salterebbe le prime giornate di campionato, tornado a dispozione solo a inizio ottobre.