Gerry Cardinale, numero uno di RedBird che sta per completare il closing e acquisire il Milan, ha in agenda un vertice con Steven Zhang, presidente dell'Inter, per approfondire il dossier nuovo stadio. Lo ha svelato oggi Paolo Scaroni, numero uno del club rossonero, intervenendo a “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento. "Per l'ipotesi Sesto bisogna cercare riscontro nella volontà dell'Inter sia nell'incontro che abbiamo previsto tra Gerry Cardinale e Steven Zhang, che non si sono ancora visti - le sue parole -. In quell'occasione andremo a esplorare il desiderio degli azionisti di sviluppare questo scenario". L'incontro, però, stando a quanto filtra da Via Aldo Rossi, non andrà in scena a brevissimo. Lo riporta Gazzetta.it.