La decisione di Steven Zhang di chiudere a doppia mandata la questione Milan Skriniar è arrivata poco dopo che la situazione col Paris Saint-Germain avrebbe potuto prendere tutta un'altra piega, quella meno auspicabile per Simone Inzaghi e per i tifosi interisti: secondo la Gazzetta dello Sport , in effetti, oggi i dirigenti nerazzurri si sono regolarmente presentati all'appuntamento fissato con il Paris Saint-Germain, un atto dovuto nonostante la volontà di resistere fosse già ben chiara. Il d.s. del Psg Antero Henrique, dal canto suo, aveva ribadito ai rappresentanti del giocatore la volontà di alzare la posta con l’Inter. Poco dopo l’ora di pranzo, Antero si è presentato all’hotel Palazzo Parigi, fulcro del calciomercato, per iniziare a parlare coi rappresentanti nerazzurri.

A sentire la versione interista, però, la proposta ricalcava quella dei tre incontri precedenti, ovvero 50 milioni con l’aggiunta di altri 5 con gli incentivi. Secondo la campana parigina, invece, sarebbero stati compresi degli obiettivi di facile raggiungimento che avrebbero permesso di arrivare in scioltezza a quota 60 milioni e oltre. La tattica qatariota, fatta di lunghi silenzi e di un assalto studiato a tavolino per la fine del mercato al fine di colpire un'avversaria indebolita dall'assenza di alternative, non ha erò pagato. E alla fine, Zhang ha deciso di posticipare la cessione per consegnare a Simone Inzaghi la migliore squadra possibile per competere per la seconda stella.