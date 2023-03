"Calhanoglu è uno dei calciatori più importanti" della rosa nerazzurra, e non è un caso che la dirigenza di Viale della Liberazione "ha già chiuso l'accordo per il prolungamento: il nuovo contratto avrà scadenza fino a giugno 2027 e l'ingaggio è stato ritoccato al rialzo. L'annuncio è atteso per le prossime settimane". La vera novità è il dossier di Alessandro Bastoni che rischia di complicarsi come già spiegato qualche ora fa dalla Rosea (LEGGI QUI). "Su De Vrij importanti passi avanti sono invece stati fatti recentemente", mentre la situazione che riguarda Edin Dzeko "è in divenire: le parti vorrebbero continuare insieme ancora per un anno (inizialmente il bosniaco chiedeva un biennale), ma il taglio dell'attuale ingaggio da 6 milioni netti dovrebbe essere significativo".

Diverso è il discorso legato ad Acerbi, che secondo la Rosea verrà riscattato dalla Lazio anche se la trattativa con Lotito "non sarà una passeggiata, ma non preoccupa". A mancare all'appello sono i portieri: Alex Cordaz che dovrebbe rimanere per un altro anno, e Samir Handanovic. Il capitano ha in mente di appendere i guantoni al chiodo ma "l'Inter possa offrirgli un prolungamento annuale come secondo portiere" alla metà dell'ingaggio attuale (2,5 milioni), "ma non si può slegare questa situazione dal destino della squadra nei prossimi mesi: la sua permanenza pare difficile". Da monitorare anche il quadro di Danilo D'Ambrosio, "su cui la società deve ancora riflettere". Pur avendo perso molto a livello di minutaggio, "il suo peso specifico negli spogliatoi non si discute" e anche le recenti uscite giocano una carta importante nell'ipotesi rinnovo. Ultimo della lista Henrique Dalbert, alle prese con il recupero dal brutto infortunio rimediato a inizio stagione con la maglia del Cagliari, dove è in prestito, ma già da tempo fuori dai progetti nerazzurri e difficilmente potrebbe rientrare in quel di Appiano.