L'Inter continua a professare ottimismo relativamente a l rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni , anche se il gap tra domanda e offerta resta notevole dopo l'incontro andato in scena in sede nella tarda mattinata di oggi tra la dirigenza nerazzurra al completo e il procuratore del giocatore, Tullio Tinti.

ll difensore mancino classe 1999, conferma Gazzetta.it, vuole lo stesso trattamento salariale degli altri big della rosa, leggi Lautaro Martinez e Brozovic, che con i bonus arrivano a 6,5 milioni di euro a stagione. Un aumento d'ingaggio da 3 milioni allo stato attuale sembra eccessivo, ma da parte di Marotta e Ausilio c'è la volontà di dialogare con la controparte per arrivare a un possibile rilancio rispetto ai 4,5-5 milioni più bonus messi sul tavolo. "In Viale della Liberazione adesso lavoreranno sul nuovo contratto che dovrà scattare dall'1 luglio per non appesantire ulteriormente il monte ingaggi di quest'anno. Ci sono da rispettare i parametri del settlement agreement con l'Uefa e per questo i conti del 2022-23 vanno... congelati", si legge nell'articolo pubblicato sull'edizione online della rosea. Dove si precisa che le parti si terranno in contatto e si rivedranno a breve, a cavallo della doppia sfida con il Benfica o subito dopo.

