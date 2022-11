Preso in infilata dalla lite è Samuel Eto’o, presidente federale ma anche grande sponsor e amico del portiere interista: neanche la sua mediazione è stata possibile, troppo rischioso delegittimare l’allenatore e poca la voglia del giocatore di continuare una battaglia in un clima poco sereno. E poco utile fare sedere André in panchina per il resto del Mondiale, per cui il portiere ha avuto il via libera per le vacanze. In attesa di tornare all'Inter e da Simone Inzaghi.