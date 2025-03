Una scelta sicuramente dettata da ragioni logistiche e di comodità. E assolutamente non scaramantica, anche se questa coincidenza evoca nella mente dei tifosi interisti bei ricordi: secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha già scelto quello che sarà il suo quartier generale per il prossimo Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti a giugno. I nerazzurri si alleneranno nelle strutture della UCLA di Los Angeles, le stesse che ospitarono, nell'estate del 2009, la squadra di José Mourinho nella preparazione estiva che precedette l'annata del Triplete.

Nelle scorse ore, negli USA erano state rilanciate delle polemiche relative alla scelta del club di "anticipare" la concorrenza bypassando la FIFA, ma la realtà riportata dalla Rosea è ben diversa: la stessa FIFA ha smentito e pure un'altra quindicina di squadre ha deciso di muoversi autonomamente nella scelta dell'impianto da allenamento.