Tre sold out quelli incassati dall'Inter dal 5 febbraio. Un dato che non riguarda solo il mese corrente perché come sottolinea Gazzetta.it, il San Siro nerazzurro sarà tutto esaurito fino al 19 marzo. I tifosi del Biscione tengono fede ai loro canti e sono sempre a fianco della squadra: "Dopo il tutto esaurito contro il Milan, 75.584 spettatori per un incasso di 5.832.142 euro, secondo di sempre in Serie A" e il sold out registrato per Inter-Porto, ultimo ticket staccato qualche ora fa, si aggiunge pure quello di Inter-Juventus di campionato, in programma per il prossimo 19 marzo.