Milano, mai come in questo 2022, è la capitale d'Italia a livello sportivo. Non era mai successo, infatti, che nel capoluogo lombardo, tra calcio e basket, venissero conquistati i cinque maggiori trofei nazionali nella stessa stagione: sono arrivati in serie, lo scudetto (Milan), la Coppa Italia e la Supercoppa (Inter), nel secondo scudetto e Coppa Italia (Olimpia). "E se all’ombra del Duomo l’accoppiata tricolore si era già avuta dieci volte (cinque in rossonero, altrettante in neroazzurro), il resto del bottino mai era stato così ricco", si legge sulla Gazzetta dello Sport.