La Corte d'Appello Federale analizzerà, nella giornata di domani, il ricorso presentato dall'Inter contro la squalifica di una giornata comminata a Romelu Lukaku, al momento out dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve per somma di ammonizioni nel match dell'Allianz Stadium. Come spiega Gazzetta.it, la società nerazzurra crede che sia giusto annullare il secondo giallo, rimediato da Big Rom per l'esultanza dopo aver trasformato il rigore dell'1-1 che l'arbitro Davide Massa ha interpretato come provocatoria mentre dalla curva bianconera piovevano offese razziste nei suoi confronti.

"Il club di viale della Liberazione aveva preannunciato ricorso, ha letto il referto dell'arbitro e degli uomini della Procura Federale e domenica scorsa ha presentato appello. Lo ha fatto prima che fosse sospesa e poi addirittura annullata (sentenza di ieri) la squalifica della Curva della Juve da dove sono partiti i cori, le offese e gli ululati razzisti all'indirizzo di Big Rom, durante la semifinale d'andata del 4 aprile. Adesso l'Inter è, se possibile, più decisa che mai a evitare una palese ingiustizia ma soprattutto una colossale figuraccia per il nostro calcio all'estero", si legge sull'edizione online della rosea.