La Lega Serie A si appresta a cambiare timoniere: nei prossimi giorni sarà scelto infatti il nuovo presidente, con Ezio Simonelli dato in pole position per prendere il testimone da Lorenzo Casini. Per il nuovo numero uno di Via Rosellini si preannuncia un avvio di mandato impegnativo, visto che i club della massima divisione, come ricorda la Gazzetta dello Sport, hanno già pronta una serie di richieste importanti per le proprie necessità economiche: una riguarda l’introduzione di sistemi di tax credit, già presente in diversi settori della nostra economia, cultura compresa, anche a fronte di investimenti paralleli sui vivai.

Altro punto fondamentale è la richiesta di una percentuale dagli incassi delle scommesse fatte sul calcio, nella quota dell'1%, e che di nuovo potrebbe essere reinvestita per la valorizzazione dei giovani calciatori, sul miglioramento delle infrastrutture e sulla promozione della cultura sportiva nelle scuole. Viaggia di pari passo la proposta di cambiare la legge che impedisce di utilizzare le sponsorizzazioni del betting, possibili nel resto d’Europa. Ovviamente c'è in agenda anche il tema stadi e l’esigenza di una burocrazia più snella e meno faticosa per la realizzazione di nuovi impianti. In tanti sono interessati a stadi di proprietà, considerati un asset fondamentale specie dai top club per sostenere la competizione con le più grandi e ricche avversarie del continente.