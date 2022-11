L'avventura di Sebastiano Esposito in Belgio è da considerarsi ormai conclusa. L'attaccante classe 2002 lascerà l'Anderlecht dopo una prima parte di stagione sicuramente deludente. La dirigenza nerazzurra, assieme al suo entourage, sta cercando una nuova sistemazione in Italia. Sono arrivate alcune richieste anche dalla Serie B ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche la Salernitana si è fatta avanti.