Jurgen Klopp è convinto che Roberto Firmino resterà al Liverpool, nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno e non ancora rinnovato. Le trattative per il prolungamento vanno avanti tra l'ottimismo generale, ma ancora la firma non è arrivata e per questo motivo Roger Wittmann, agente del brasiliano, ha sondato altre big europee.