Un solo grande dubbio per Inzaghi in chiave formazione anti-Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nodo da sciogliere resta quello dell'attaccante che accompagnerà Lautaro in prima linea: Dzeko o Correa? Al momento, il bosniaco appare in vantaggio, ma occhio alla rimonta del Tucu, che arriva da tre partite di fila da titolare. Per il resto, rispetto al derby di coppa, riecco Dumfries al posto di Darmian. Confermata la difesa, out il solo Vidal.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.