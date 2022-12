Santo Stefano vuol dire anche ripresa degli allenamenti per l'Inter, con Lautaro e Brozovic (attesi ad Appiano tra il 29 e il 30 dicembre) unici assenti nel gruppo nerazzurro. Il Toro e il centrocampista croato salteranno dunque l’amichevole del 29 alle 17 contro il Sassuolo , in scena al Mapei Stadium: si tratta dell'ultimo test prima del rush finale verso il Napoli.

Come aggiorna La Gazzetta dello Sport "per la sfida contro i neroverdi, Inzaghi con tutta probabilità non avrà a disposizione nemmeno Correa e D'Ambrosio: i due hanno svolto allenamento personalizzato nella preparazione prima di Natale, l’obiettivo è provare a recuperarli per la ripresa della Serie A", si legge.