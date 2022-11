Il ritorno di Marcelo Brozovic dopo un mese ai box è stata l'unica nota lieta per l'Inter nell'amarissima serata dello Juventus Stadium. Il croato, mettendo piede in campo all'81esimo di Juve-Inter 2-0, ha toccato quota 300 presenze con la maglia nerazzurro in tutte le competizioni. "Un numero importante, per un giocatore simbolo. Un traguardo, però, che avrebbe voluto celebrare diversamente", si legge sulla Gazzetta dello Sport.