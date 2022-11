Possibile ritorno in Serie A per Radja Nainggolan, centrocampista ex Roma, Cagliari e Inter che l’Anversa a gennaio lascerà partire. Come riportato da Gazzetta.it, tra i club che potrebbero cercare il belga c’è il Monza, che però non ha grosse risorse da investire. Il club brianzolo va infatti a caccia di un rinforzo in mezzo per puntellare la rosa dopo l’infortunio di Stefano Sensi e in quel ruolo segue anche Roberto Gagliardini dell’Inter.