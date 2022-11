Giorni cruciali per il destino di Robin Gosens all'Inter: la Gazzetta dello Sport torna a insistere sul futuro in bilico dell'esterno tedesco, che in quasi un anno di esperienza a Milano, nonostante alcuni lampi come i gol contro Milan e Barcellona, non ha convinto fino in fondo la dirigenza nerazzurra ed è stabilmente dietro Federico Dimarco nelle gerarchie del club. L’obiettivo di Gosens in questa ultima settimana è duplice: diventare protagonista in nerazzurro e convincere il selezionatore tedesco Hansi Flick a portarlo in Qatar.